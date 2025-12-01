Зеленский заявил, что Силы обороны "почти всех вычистили" из Купянска

Президент утверждает, что ни одна из наступательных операций россиян успешной не была

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Силы обороны имеют определенные успехи на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом на брифинге в Париже сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства признал, что у оккупантов есть продвижение на некоторых отрезках фронта. В то же время он призвал ориентироваться на сводки Генерального штаба Вооруженных Сил Украины относительно ситуации на поле боя, а не на информацию из медиа.

"У России есть несколько наступательных действий и несколько операций. Ни одна из этих операций успешной не была. Но, безусловно, идут сложные бои в самом Покровске и на других направлениях", – сказал президент.

Он добавил, что больше успеха у Сил обороны на Купянском направлении, несмотря на заявления россиян об оккупации Купянска.

"А мы, если честно, почти всех вычистили из этого города", — акцентировал Зеленский.

20 ноября Генштаб ВСУ опроверг заявления Путина о якобы захвате Купянска и Ямполя.

28 ноября Сырский сообщал, что на подступах к Купянску украинские подразделения удерживают определенные рубежи.