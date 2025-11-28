На подступах к Купянску ВСУ удерживают рубежи и блокируют пути снабжения россиян – Сырский

Главком ВСУ заявил, что его поражают масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске

Александр Сырский (Фото: Генштаб)

На подступах к Купянску украинские подразделения удерживают определенные рубежи, усиливают огневое воздействие на оккупантов для блокирования путей снабжения. Об этом по результатам поездки в Харьковскую область сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

По его словам, Купянское направление – одно из тех, где ситуация требует наибольшего внимания. Бои здесь отличаются высокой динамикой, что требует максимальной согласованности действий.

Сырский отметил, что украинские военные продолжают вести как оборонительные, так и поисково-ударные действия. Такие активные действия ежедневно происходят для стабилизации ситуации в Купянске. В городе продолжается выявление российских оккупантов, которые проникли через боевые порядки Сил обороны.

"Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают. А правда заключается в том, что в последующие дни после их заявлений в городе фиксировалось менее 40 российских абонентов радиообмена", – сказал главком.

Он отметил, что на подступах к Купянску Силы обороны удерживают определенные рубежи, усиливают огневое воздействие на захватчиков с целью блокирования их путей снабжения.

Сырский заслушал доклады командиров о потребностях и отдал необходимые указания с целью всестороннего обеспечения подразделений.

Карта: DeepState

20 ноября Генштаб ВСУ опроверг заявления Путина о якобы захвате Купянска и Ямполя.

27 ноября в ВСУ сообщили, что россияне "заврались" о захвате Купянска – в городе есть несколько десятков оккупантов, отрезанных от пополнений и нормального снабжения.