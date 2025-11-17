ВСУ опровергли заявление россиян о захвате левого берега Купянска

Информация оккупантов о захвате левого берега города Купянск Харьковской области не соответствует действительности. Об этом сообщил десятый армейский корпус Вооруженных Сил Украины.

Военные назвали заявления российских пропагандистов о взятии левого берега фейком.

В ВСУ уточнили, что на этот раз россияне заявили, что якобы "заняли левый берег Купянска" и "окружили украинские войска в районе Подолов".

"Проблема лишь в одном нюансе: наши подразделения там врага так и не нашли. Хотя честно – старательно искали. Даже лишние кусты проверили", – говорится в сообщении.

Военный на видео рассказал, что 16 ноября Силы обороны произвели зачистку территории. Во время спецоперации защитники не обнаружили оккупантов.

В Купянске есть река Оскол, которая протекает через город и делит его на левый и правый берега.

Карта: DeepState

16 ноября спикер ВСУ сообщил, что оккупанты постепенно теряют контроль над Купянском.

В тот же день стало известно, что российские оккупанты получили приказ имитировать контроль над городом, для этого им сбрасывают флаги РФ в пакетах поставок с дронов.