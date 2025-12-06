"Дорогие американские друзья". Туск обратился к США после объявления их новой стратегии

Польский премьер отметил, что Европа является ближайшим союзником, а не проблемой Штатов

Дональд Туск (Фото: Radek Pietruszka / EPA)

На фоне новой стратегии национальной безопасности США, критической к европейским партнерам, премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил Америке, что она и Европа имеют общих врагов. Об этом политик написал в соцсети X.

"Дорогие американские друзья, Европа – ваш ближайший союзник, не ваша проблема", – заметил он.

Туск подчеркнул, что у Европы и США есть общие враги, отметив, что "по крайней мере так было на протяжении последних 80 лет".

"Мы должны придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности. Если, конечно, ничего не изменилось", – подытожил польский премьер.

Ранее глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас, в контексте новой стратегии нацбезопасности США, заявила, что Европа недооценивает свою силу, в частности по отношению к России.