"Европа недооценивает свою силу". Каллас отреагировала на новую стратегию нацбезопасности США

Европе нужно быть более уверенными в себе, убеждена главный дипломат Евросоюза

Кайя Каллас (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас считает, что Европа недооценивает свою силу, в частности в отношении России. Такое мнение дипломат высказала на форуме в Дохе, передает газета Politico.

Каллас преуменьшила значение новой резкой оценки администрацией президента США Дональда Трампа Европы, даже намекая, что некоторые из ее критических замечаний были правдивыми.

"Европа недооценивает собственную силу в отношении России, например. Нам следует быть более уверенными в себе, это точно", — акцентировала чиновница.

Администрация Трампа раскритиковала европейские правительства в своей новой стратегии национальной безопасности, которую Белый дом обнародовал накануне.

Каллас отметила, что в документе говорится о "недостатке самоуверенности" Европы в ее отношениях с Россией.

Модератор дискуссии, журналистка CNN Кристиан Аманпур, спросила, считают ли Трамп и его помощники теперь Европу "врагом".

"Я не так это поняла", — сказала дипломат, подчеркивая элементы документа Трампа, которые признавали важность трансатлантических отношений.

"США все еще являются нашим крупнейшим союзником. Мы не всегда имели общее мнение по разным вопросам. Но общий принцип остается неизменным: мы являемся самыми большими союзниками, и мы должны держаться вместе", — продолжила она.