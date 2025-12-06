"Європа недооцінює власну силу". Каллас відреагувала на нову стратегію нацбезпеки США

Європі потрібно бути більш впевненими в собі, переконана головна дипломатка Євросоюзу

Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає, що Європа недооцінює свою силу, зокрема щодо Росії. Таку думку дипломатка висловила на форумі в Досі, передає газета Politico.

Каллас применшила значення нової різкої оцінки адміністрацією президента США Дональда Трампа Європи, навіть натякаючи, що деякі з її критичних зауважень були правдивими.

"Європа недооцінює власну силу щодо Росії, наприклад. Нам слід бути більш впевненими в собі, це точно", – акцентувала посадовиця.

Адміністрація Трампа розкритикувала європейські уряди у своїй новій стратегії національної безпеки, яку Білий дім оприлюднив напередодні.

Каллас зазначила, що у документі йдеться про "брак самовпевненості" Європи у її відносинах з Росією.

Модератор дискусії, журналістка CNN Крістіан Аманпур, запитала, чи Трамп та його помічники тепер вважають Європу "ворогом".

"Я не так це зрозуміла", – сказала дипломатка, наголошуючи на елементах документа Трампа, які визнавали важливість трансатлантичних відносин.

"США все ще є нашим найбільшим союзником. Ми не завжди мали спільну думку з різних питань. Але загальний принцип залишається незмінним: ми є найбільшими союзниками, і ми повинні триматися разом", – продовжила вона.