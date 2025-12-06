Росія масовано атакує Україну ракетами й дронами: відомо про перші наслідки

Під ранок окупанти здійснили пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників

Російський бомбардувальник (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти суботи, 6 грудня, окупанти здійснюють комбіновану ракетно-дронову атаку на українські регіони. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Протягом ночі військові писали про рух БпЛА майже у всіх регіонах України. Крім того, було зафіксовано зліт МіГ-31К й рух швидкісних цілей у напрямку північних областей.

О 05:27 ПС повідомили, що ймовірно здійснено пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160.

Наразі відомо про перші наслідки у Київській області. Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник заявив, що окупанти вдарили ракетами й дронами по населених пунктах регіону. Відомо про трьох постраждалих.

Так, у Вишгородському районі ушпиталено жінку 1979 року народження. У неї уламкове ушкодження руки, грудної клітки та спини, закрита травма шийного відділу хребта.

Ще одна жінка 40 років отримала рвану рану щоки. Допомога надана на місці, без госпіталізації.

У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки. Госпіталізації не потребує.

Укрзалізницяповідомила, що у зв’язку з масованим обстрілом залізничної інфраструктури у Фастові Київської області змінюються маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто цієї ночі.

Як повідомляв глава Запорізької ОВА Іван Федоров, уночі росіяни завдали удару по Запорізькому району. Попередньо, минулося без постраждалих. Інших деталей він не розкрив.

Також під атакою перебували Дніпро та область, заявляв виконувач обов’язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. Про наслідки ворожих обстрілів він не повідомляв.