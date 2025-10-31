Сергій Флеш розповів, що змінилося в російських атаках "шахедами"

Сергій Флеш (Фото: Facebook-акаунт експерта)

Росіяни й надалі використовують тактику масованих нальотів під час дронових атак на Україну і навряд чи від неї відмовляться. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів військовий фахівець із систем радіоелектронної боротьби й зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

Він розповів, що "шахеди" і далі використовують тактику масованих нальотів. Російські дрони концентруються навколо одного міста чи точки й пробують проломити протиповітряну оборону в цьому напрямку.

"Росія зрозуміла, що ця тактика ефективна, навряд чи від неї відмовляться. Десь вони намагаються гратись з висотами. Десь "шахеди" використовують хитру техніку польоту – можуть літати зигзагами чи напівколами, баражуючи вправо-вліво, вверх-вниз", – додав Флеш.

Він акцентував, що це все робиться для того, щоб ускладнити роботу по них.

"Плюс ми бачимо "шахеди", що несуть на собі протитанкові магнітні міни, які скидають на українську територію. Вперше ми їх зафіксували на початку осені", – розповів експерт.

Зараз їх найбільше фіксують у Сумській області. На його думку, таким чином росіяни шукають додаткові способи використовувати "шахеди" проти України.