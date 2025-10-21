Сили безпілотних систем знищили 1000 російських "шахедів", орієнтовна вартість яких становить $70 000 за одиницю, відтак загальна вартість збитих безпілотників – $70 млн. Про це повідомили СБС ЗСУ.

"$70 млн – це не бюджет голлівудського блокбастера, а ціна 1000 "шахедів", які не уразили ціль. Кожен із них міг долетіти до Парижа, Лондона або Женеви. Разом вони б зайняли площу, як два футбольних поля", – зазначили військові.

Вони опублікували відео, де розібрали, скільки коштує терор для агресора.

За підрахунками Сил безпілотних систем, за ці гроші РФ могла б збудувати сучасну лікарню на 100 ліжок або виплатити річну зарплату 17 500 вчителям.

СБС кажуть, що за ці кошти можна зняти блокбастер рівня Interstellar або ж запустити ракету Falcon 9 від SpaceX в космос. Щоб заробити таку суму, Росія має продати понад 1 млн тонн барелів нафти.

За словами бійців, якщо 1000 "шахедів" розмістити в один ряд, то вийде 3,5 км суцільного ланцюга з дронів, а якщо розкласти їх крило до крила, то вони займуть площу понад 13 125 кв. м. Це приблизно площа Букінгемського палацу, стоянки на 500 машин, площі двох футбольних полів УЄФА.

"Натомість цей 3,5-кілометровий ланцюг було перетворено на металобрухт операторами 412-го полку Nemesis", - написали у СБС.

Військові кажуть, що для України таке ураження 1000 "шахедів" означає тисячі врятованих життів, збереження шкіл, лікарень, об'єктів критичної інфраструктури та житлових будинків, а ще $70 млн втрат для російського бюджету.