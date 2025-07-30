Росія використала реактивні безпілотники для нічної атаки
У ніч проти 30 липня росіяни атакували Україну 78 безпілотниками, частина із яких були реактивними. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
"Особливість нічної атаки – застосування ворогом до восьми реактивних БпЛА на північному напрямку", – йдеться у зведенні.
Станом на 09:00 українські Сили протиповітряної оборони збили або подавили 51 ворожий дрон на півночі і сході.
Зафіксовано влучання 27 дронів у семи локаціях, падіння збитих (уламки) – ще на двох.
28 липня перший віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону прогнозував, що росіяни найближчим часом почнуть масово застосовувати реактивні БпЛА, і що РФ вже почала впроваджувати технології, які дозволяють "шахедам" ефективніше уникати українських дронів-перехоплювачів.
Як писали в ISW, раніше російські воєнкори вже заявляли, що окупанти атакували Одесу 21 квітня реактивними дронами-камікадзе "Герань-3", швидкість яких нібито сягає 600 км/год. Дрон може мати новий компактний турбореактивний двигун і може летіти на великій висоті, щоб уникнути роботи українським мобільних вогневих груп.
- Уночі Росія вдарила "шахедами" по Харкову, внаслідок чого є поранені, горіли авто та будинок.
- Також російські безпілотники атакували Дніпропетровщину, вбивши тварин на фермі, поранивши людей і пошкодивши інфраструктуру Укрзалізниці.
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