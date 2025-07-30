Росія використала реактивні безпілотники для нічної атаки

Серед 78 запущених росіянами дронів до восьми були реактивними

Наслідки на Дніпропетровщині (Фото: ДСНС)

У ніч проти 30 липня росіяни атакували Україну 78 безпілотниками, частина із яких були реактивними. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

"Особливість нічної атаки – застосування ворогом до восьми реактивних БпЛА на північному напрямку", – йдеться у зведенні.

Станом на 09:00 українські Сили протиповітряної оборони збили або подавили 51 ворожий дрон на півночі і сході.

Зафіксовано влучання 27 дронів у семи локаціях, падіння збитих (уламки) – ще на двох.

28 липня перший віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону прогнозував, що росіяни найближчим часом почнуть масово застосовувати реактивні БпЛА, і що РФ вже почала впроваджувати технології, які дозволяють "шахедам" ефективніше уникати українських дронів-перехоплювачів.

Як писали в ISW, раніше російські воєнкори вже заявляли, що окупанти атакували Одесу 21 квітня реактивними дронами-камікадзе "Герань-3", швидкість яких нібито сягає 600 км/год. Дрон може мати новий компактний турбореактивний двигун і може летіти на великій висоті, щоб уникнути роботи українським мобільних вогневих груп.