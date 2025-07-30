Росія вдарила по Харкову "шахедами". Є поранені, горіли авто та будинок – відео

За попередніми даними, росіяни завдали двох ударів по різних районах міста

Атака по Харкову (скриншот відео Харківської обласної прокуратури)

Близько 02:00 30 липня Росія вдарила по Харкову безпілотником, сталися пожежі та поранено людей. Про це повідомила місцева влада.

За даними міського голови Ігоря Терехова, у Шевченківському районі загорівся автомобіль, постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків та супермаркет. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, росіяни застосували дрон "Герань-2".

Ще один вибух пролунав о 02:43 – ворог вдарив "шахедом", але, попередньо, по Слобідському району міста.

Станом на 03:00 було відомо про трьох постраждалих у Шевченківському районі: 24-річна жінка, 33-річний чоловік та 62-річна жінка.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали кадри наслідків ворожої атаки.