Росія вдарила по Харкову "шахедами". Є поранені, горіли авто та будинок – відео
Близько 02:00 30 липня Росія вдарила по Харкову безпілотником, сталися пожежі та поранено людей. Про це повідомила місцева влада.
За даними міського голови Ігоря Терехова, у Шевченківському районі загорівся автомобіль, постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків та супермаркет. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, росіяни застосували дрон "Герань-2".
Ще один вибух пролунав о 02:43 – ворог вдарив "шахедом", але, попередньо, по Слобідському району міста.
Станом на 03:00 було відомо про трьох постраждалих у Шевченківському районі: 24-річна жінка, 33-річний чоловік та 62-річна жінка.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали кадри наслідків ворожої атаки.
- 28 липня у Києві через нічну атаку Росії була пошкоджена багатоповерхівка, серед поранених – трирічна дитина.
- Внаслідок ударів по Херсону та Костянтинівці 29 липня було поранено чотирьох рятувальників. У ДСНС заявили, що ворог свідомо б'є по них.
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