У Києві через нічну атаку Росії пошкоджена багатоповерхівка, серед поранених – дитина
В ніч проти 28 липня Росія атакувала Київ дронами, пошкоджена багатоповерхівка, серед постраждалих є дитина. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
У Дарницькому районі в багатоповерхівці в одному з під'їздів вибуховою хвилею пошкоджено вікна з шостого по 11 поверх. Станом на 04:40 повідомлялося про вісім постраждалих – всі вони мешканці багатоповерхівки.
Чотирьох осіб госпіталізували в лікарню, серед них дитина трьох років з осколковими пораненнями та постраждалий у тяжкому стані.
Також пошкоджено автомобілі поряд з житловим будинком, обійшлося без пожежі.
- Перед цим Росія атакувала Київ 21 липня ракетами та дронами, внаслідок чого у семи районах з 10 районах було зафіксовано наслідки, в небі стояли стовпи диму. Одна людина загинула, ще вісім постраждали.
- Окрім цього пошкодження отримав найстаріший McDonald's в Україні, який розташований у столиці. Попри атаку він зранку відновив свою роботу.
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