У Києві через нічну атаку Росії пошкоджена багатоповерхівка, серед поранених – дитина

Чотирьох постраждалих госпіталізували, один із них перебуває у тяжкому стані

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

В ніч проти 28 липня Росія атакувала Київ дронами, пошкоджена багатоповерхівка, серед постраждалих є дитина. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Дарницькому районі в багатоповерхівці в одному з під'їздів вибуховою хвилею пошкоджено вікна з шостого по 11 поверх. Станом на 04:40 повідомлялося про вісім постраждалих – всі вони мешканці багатоповерхівки.

Чотирьох осіб госпіталізували в лікарню, серед них дитина трьох років з осколковими пораненнями та постраждалий у тяжкому стані.

Також пошкоджено автомобілі поряд з житловим будинком, обійшлося без пожежі.