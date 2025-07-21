У Києві – стовпи диму після масованої атаки. Є наслідки у семи з 10 районів: відео, фото

Єрмак показав відео після нової російської атаки 21 липня і назвав Путіна божевільним. Каже, буде відповідь, і Україна матиме більше власної зброї

Фото: поліція Києва

Після масованої російської ракетно-дронової атаки у ніч проти 21 липня в Києві наслідки фіксуються у семи районах, в небі стоять стовпи диму. Поліція повідомила про жертву і постраждалих.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео задимленої столиці після чергових російських ударів.

"Знову терор цивільних, удари, які позбавлені сенсу. Відповідь є і буде. Але Росія має припинити вогонь і завершувати війну. Примусити божевільного Путіна до цього можливо шляхом "миру через силу". Україна ставатиме все міцнішою, постійно. Буде більше нашої зброї", – написав він.

За даними правоохоронців, армія Росії атакувала столицю ракетами та безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено будинки, дитячий садочок, супермаркет, МАФи, гаражі, транспорт, складські приміщення та наземна частина станції метро "Лукʼянівська".

Вибуховою хвилею було пошкоджено поліцейську автівку, екіпаж якої поспішав на виклик.

Станом на 08:30 зафіксовано руйнування та падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах (всього у столиці 10 районів, про наслідки не повідомляється лише в Печерському, Подільському і Деснянському. – Ред.).

У Соломʼянському районі загинув чоловік. У Дарницькому районі осколкові поранення отримали п’ятеро людей, серед них 15-річна. Іншим – від 36 до 55 років. У Шевченківському районі ушпиталено літню жінку.

ОНОВЛЕНО О 09:32. Вже семеро постраждалих, повідомив мер Віталій Кличко. П'ятьох ушпиталено, двом надали допомогу на місці.