В Киеве – столбы дыма после атаки РФ. Есть последствия в семи из 10 районов: видео, фото

Ермак показал видео после новой российской атаки 21 июля и назвал Путина сумасшедшим. Говорит, будет ответ, и у Украины появится больше своего оружия

Фото: полиция Киева

После массированной российской ракетно-дроновой атаки в ночь на 21 июля в Киеве последствия фиксируются в семи районах, в небе стоят столбы дыма. Полиция сообщила о жертве и пострадавших.

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео задымленной столицы после очередных российских ударов.

"Опять террор гражданских, удары, которые лишены смысла. Ответ есть и будет. Но Россия должна прекратить огонь и завершать войну. Принудить сумасшедшего Путина к этому возможно путем "мира через силу". Украина будет становиться все крепче, постоянно. Будет больше нашего оружия", – написал он.

По данным правоохранителей, армия России атаковала столицу ракетами и беспилотниками, в результате чего повреждены дома, детский сад, супермаркет, МАФы, гаражи, транспорт, складские помещения и наземная часть станции метро "Лукьяновская".

Взрывной волной была повреждена полицейская машина, экипаж которой спешил на вызов.

По состоянию на 08:30 зафиксированы разрушения и падение обломков в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах (всего в столице 10 районов, о последствиях не сообщается только в Печерском, Подольском и Деснянском. – Ред.).

В Соломенском районе погиб мужчина. В Дарницком районе осколочные ранения получили пять человек, среди них 15-летняя девочка. Другим – от 36 до 55 лет. В Шевченковском районе госпитализирована пожилая женщина.

ОБНОВЛЕНО В 09:32. Уже семеро пострадавших, сообщил мэр Виталий Кличко. Пятерых госпитализировали, двоим оказали помощь на месте.