Массированная атака по Украине. В Киеве повреждено метро, Польша поднимала самолеты – фото

В столице известно об одном погибшем, а по Харькову враг совершил 12 ударов

Спасатели в Киеве (Фото: ГСЧС)

В ночь на 21 июля Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы раздавались в Киеве, Ивано-Франковской области и Харькове, сообщили местные власти.

Городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе произошли возгорания на крыше жилого дома и на крыше нежилого здания. Возник пожар в супермаркете, известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

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В Днепровском районе загорелись киоски, произошли пожары в нежилом здании, на крыше жилого дома и на территории детсада. В Шевченковском районе возникли пожар на втором и третьем этажах жилого дома и задымление на открытой территории. Пострадал человек и еще одного удалось спасти, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Также поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что из-за атаки движение на "красной" линии метро временно осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная".

В Оболонском районе пожар в незаселенном коттеджном комплексе, пострадавших нет. В Соломенском районе упали обломки, что также привело к возгоранию на территории складских помещений, пострадавших нет.

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В Ивано-Франковске в одном из сел общины выбиты окна, сообщил мэр Руслан Марцинкив. Есть пострадавшие, предварительно, у них легкие травмы. В регионе работала противовоздушная оборона.

"Ивано-Франковск был подвергнут комбинированному удару с применением ракет и шахедов... Это самая масштабная атака со времени полномасштабного вторжения", – отметил он.

В Харькове, по данным городской голова Игоря Терехова, зафиксировано 12 ударов дронами. Один из них произошел возле многоквартирного жилого дома в Киевском районе, возник пожар неподалеку от здания.

Также на одной из пострадавших локаций выбиты окна в жилом комплексе, повреждены дорога, трамвайные рельсы и электропровода. Кроме этого, из-за атаки возник пожар на гражданском предприятии. Информация о пострадавших уточняется.

Председатель ОВА Олег Синегубовс уточнил, что россияне атаковали Харьков дронами типа "Герань-2".

Воздушные Силы предупредили в 05:51 о взлете истребителя МиГ-31К, из-за чего по всей стране была объявлена воздушная тревога. А около 06:00 были зафиксированы новые группы дронов из акватории Черного моря.

Из-за российских ракетных ударов по Украине Польша поднимала авиацию для защиты своего воздушного пространства и привела к высокому уровню готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных Сил Польши.