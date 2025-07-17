Польша заявила про нарушение международного права в связи с атакой на завод Barlinek

Российские дроны повредили польский завод в Виннице, есть пострадавшие. Последствия российского удара по Виннице (Фото: Винницкая областная прокуратура)

Министерство иностранных дел Польши сообщило России о нарушении международного права в связи с атакой на польский завод Barlinek в Виннице в ночь на 16 июля. Об этом ведомство написало в сети Х.

Сообщение передано представителю российского посольства в Варшаве.

"Вчера МИД Польши сообщил представителю российского посольства, что атака на фабрику Barlinek в Виннице, которая является польским предприятием и занимается исключительно гражданским производством, – это нарушение международного права", – заявили дипломаты.

Завод группы компаний Barlinek в Виннице работает с 2007 года и производит паркетную доску для пола.