Польша заявила про нарушение международного права в связи с атакой на завод Barlinek
Министерство иностранных дел Польши сообщило России о нарушении международного права в связи с атакой на польский завод Barlinek в Виннице в ночь на 16 июля. Об этом ведомство написало в сети Х.
Сообщение передано представителю российского посольства в Варшаве.
"Вчера МИД Польши сообщил представителю российского посольства, что атака на фабрику Barlinek в Виннице, которая является польским предприятием и занимается исключительно гражданским производством, – это нарушение международного права", – заявили дипломаты.
Завод группы компаний Barlinek в Виннице работает с 2007 года и производит паркетную доску для пола.
- В результате атаки на польское предприятие в ночь на 16 июля произошел пожар, который был локализован. Несколько человек получили тяжелые ожоги.
- Министр иностранных дел Польши Сикорский заявил, что нападение на Barlinek было целенаправленным.
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