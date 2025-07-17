Польща заявила про порушення міжнародного права через атаку на завод Barlinek
Міністерство закордонних справ Польщі повідомило Росію про порушення міжнародного права через атаку на польський завод Barlinek у Вінниці у ніч проти 16 липня. Про це відомство написало у мережі Х.
Повідомлення передано представнику російського посольства у Варшаві.
"Вчора МЗС Польщі повідомило представнику російського посольства, що атака на фабрику Barlinek у Вінниці, який є польським бізнесом і займається виключно цивільним виробництвом, є порушенням міжнародного права", – заявили дипломати.
Завод групи компаній Barlinek у Вінниці працює з 2007 року, він виготовляє паркетну дошку для підлоги.
- Внаслідок атаки на польське підприємство у ніч проти 16 липня виникла пожежа, яка була локалізована. Декілька людей отримали важкі опіки.
- Міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що атака на Barlinek була цілеспрямованою.
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