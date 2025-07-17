Польща заявила про порушення міжнародного права через атаку на завод Barlinek

Російські дрони пошкодили польський завод у Вінниці, є постраждалі. Наслідки російського удару у Вінниці (Фото: Вінницька обласна прокуратура)

Міністерство закордонних справ Польщі повідомило Росію про порушення міжнародного права через атаку на польський завод Barlinek у Вінниці у ніч проти 16 липня. Про це відомство написало у мережі Х.

Повідомлення передано представнику російського посольства у Варшаві.

"Вчора МЗС Польщі повідомило представнику російського посольства, що атака на фабрику Barlinek у Вінниці, який є польським бізнесом і займається виключно цивільним виробництвом, є порушенням міжнародного права", – заявили дипломати.

Завод групи компаній Barlinek у Вінниці працює з 2007 року, він виготовляє паркетну дошку для підлоги.