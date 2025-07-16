У Вінниці та Кривому Розі – пожежі. Під атакою росіян була промисловість, є поранені: відео

У Кривому Розі підліток отримав поранення живота, а у Вінниці четверо постраждалих перебувають у лікарнях

Ліквідація наслідків у Вінниці (Фото: ДСНС)

Унаслідок нічної атаки в ніч проти 16 липня у Кривому Розі зруйновано промислове підприємство, а у Вінниці є влучання по обʼєктах цивільної промислової інфраструктури. Про це повідомили представники місцевої влади.

Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що подібної атаки на місто ще не було – одночасно 28 дронів та одна ракета. В місті зафіксовано близько 20 "прильотів".

На зруйнованому підприємстві обійшлося без втрат – працівники перебували в укритті. Проте постраждав 17-річний хлопець – із пораненням у черевну порожнину перебуває у важкому стані, за його життя борються лікарі.

У місті виникли масштабні відключення світла, а система водопостачання перейшла на генератори. Наразі відновлюють постачання електроенергії на декілька районів міста.

"Дуже швидко не буде. Декілька пожеж. Йде локалізація", – зазначив Вілкул.

Під ранок росіяни атакували Вінницю, повідомила перша заступниця голови обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. За її словами, на місцях влучань виникли пожежі, працюють рятувальники. Відомо про чотирьох поранених, вони перебувають у лікарнях.

У громадах Вінницької області пошкоджені житлові будинки.

ОНОВЛЕНО о 07:30. Кількість постраждалих у Вінниці зросла до семи осіб. П'ятеро з них з опіками, серед яких двоє важкі, а троє – середнього ступеня важкості, повідомила Заболотна. По регіону запустили 28 дронів з яких орієнтовно 18 були знищені.

На одному з обʼєктів промислової інфраструктури пожежу локалізовано, на іншому ще працюють рятувальники. В області пошкоджено чотири житлових будинки (покрівля, вікна, двері), але один суттєво пошкоджений.

У Кривому Розі, за словами Вілкула, всі пожежі вже ліквідовані.Станом на ранок, крім кількох абонентів, відновлено електропостачання, вода також є. Трамваї та тролейбуси в місті працюють.

ОНОВЛЕНО о 08:50. У Вінниці вже вісім постраждалих. Для ліквідації пожежі на одному з атакованих об'єктів промисловості залучені 116 рятувальників та 30 одиниць техніки. Від залізниці задіяний пожежний потяг.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС