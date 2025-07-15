Росія масовано атакує Харків дронами й вдарила ракетою по Кривому Рогу

У Харкові через атаку БпЛА почалася пожежа на підприємстві, відомо про двох поранених

Рятувальник (Ілюстративне фото: ДСНС)

Пізно ввечері у вівторок, 15 липня, Росія атакує Харків ударними безпілотниками й вдарила ракетою по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Про атаки повідомили очільники обласних військових адміністрацій.

О 23:11 голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що окупанти завдали по місту ракетного удару. Він закликав мешканців нічого не знімати. Також Вілкул попередив, що ще на підході до міста "шахеди". Інших деталей щодо ракетної атаки він не розкрив.

Згодом глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що через ракетну атаку виникла пожежа. Попередньо, є постраждалі.

Про масовану дронову атаку на Харків повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

За інформацією глави ОВА, лише впродовж 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів. Більшість ударів – по цивільному підприємству в Київському районі. Через обстріл на об'єкті почалася пожежа.

Терехов додав, що за 14 хвилин окупанти 16 разів вдарили по Київському району. За його словами, кілька ударних дронів були збиті Силами оборони.

Згодом Синєгубов уточнив, що в результаті атаки поранень дістали дві людини. Медики надають їм необхідну допомогу.