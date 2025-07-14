Росіяни вдарили дроном по Златополю у Харківській області: є загибла та 10 поранених – фото

Серед поранених у результаті дронового удару Росії по місту 13-річна дитина

Наслідки удару (Фото: Харківська обласна прокуратура)

Вдень у понеділок, 14 липня, росіяни завдали дронового удару по Лозівському району Харківської області, є загибла та поранені. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Орієнтовно о 12:00 два російські БпЛА, попередньо типу "Герань-2", вдарили по місту Златопіль.

Через атаку загинула 57-річна жінка. Ще 10 людей, серед яких 13-річна дівчинка, отримали поранення та травми.

Пошкоджено котельню, будинки, господарські приміщення, адміністративну будівлю та автівки.

Національна поліція уточнила, що серед поранених п'ятеро жінок та четверо чоловіків. Всіх постраждалих ушпиталили.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура