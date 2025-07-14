Росіяни вдарили дроном по Златополю у Харківській області: є загибла та 10 поранених – фото
Наслідки удару (Фото: Харківська обласна прокуратура)

Вдень у понеділок, 14 липня, росіяни завдали дронового удару по Лозівському району Харківської області, є загибла та поранені. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Орієнтовно о 12:00 два російські БпЛА, попередньо типу "Герань-2", вдарили по місту Златопіль.

Через атаку загинула 57-річна жінка. Ще 10 людей, серед яких 13-річна дівчинка, отримали поранення та травми.

Пошкоджено котельню, будинки, господарські приміщення, адміністративну будівлю та автівки.

Національна поліція уточнила, що серед поранених п'ятеро жінок та четверо чоловіків. Всіх постраждалих ушпиталили.

Росіяни вдарили дроном по Златополю у Харківській області: є загибла та 10 поранених – фото
Фото: Нацполіція
Росіяни вдарили дроном по Златополю у Харківській області: є загибла та 10 поранених – фото
Фото: Нацполіція
Росіяни вдарили дроном по Златополю у Харківській області: є загибла та 10 поранених – фото
Фото: Нацполіція
Росіяни вдарили дроном по Златополю у Харківській області: є загибла та 10 поранених – фото
Фото: Нацполіція
Росіяни вдарили дроном по Златополю у Харківській області: є загибла та 10 поранених – фото
Фото: Нацполіція
Росіяни вдарили дроном по Златополю у Харківській області: є загибла та 10 поранених – фото
Фото: Харківська обласна прокуратура
Росіяни вдарили дроном по Златополю у Харківській області: є загибла та 10 поранених – фото
Фото: Харківська обласна прокуратура
Росіяни вдарили дроном по Златополю у Харківській області: є загибла та 10 поранених – фото
Фото: Харківська обласна прокуратура
  • Росіяни щодня завдають ударів по Харківській області. 7 липня у Куп’янському районі окупанти вдарили дроном по евакуаційному автомобілю.
  • 13 липня повідомлялося, що четверо поліціянтів отримали поранення внаслідок удару російського FPV-дрона по службовому автомобілю у Куп'янську.
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