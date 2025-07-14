Росіяни вдарили дроном по Златополю у Харківській області: є загибла та 10 поранених – фото
Вдень у понеділок, 14 липня, росіяни завдали дронового удару по Лозівському району Харківської області, є загибла та поранені. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Орієнтовно о 12:00 два російські БпЛА, попередньо типу "Герань-2", вдарили по місту Златопіль.
Через атаку загинула 57-річна жінка. Ще 10 людей, серед яких 13-річна дівчинка, отримали поранення та травми.
Пошкоджено котельню, будинки, господарські приміщення, адміністративну будівлю та автівки.
Національна поліція уточнила, що серед поранених п'ятеро жінок та четверо чоловіків. Всіх постраждалих ушпиталили.
- Росіяни щодня завдають ударів по Харківській області. 7 липня у Куп’янському районі окупанти вдарили дроном по евакуаційному автомобілю.
- 13 липня повідомлялося, що четверо поліціянтів отримали поранення внаслідок удару російського FPV-дрона по службовому автомобілю у Куп'янську.
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