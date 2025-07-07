У Куп’янському районі Харківської області російські військові вдарили дроном по евакуаційному автомобілю. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліція не повідомила дату та місце інциденту.

Зазначається, що правоохоронці знайшли відео, де зафіксована атака, під час моніторингу соцмереж 7 липня.

На відео зафільмовані волонтери, які приїхали у Куп'янський район для евакуації мешканців прифронтової території та потрапили під обстріл.

Повідомляється, що волонтери та місцеві мешканці не постраждали. Внаслідок влучання пошкоджено евакуаційний автомобіль.

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом скоєння воєнного злочину.