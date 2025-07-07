В Харьковской области российский дрон ударил по автомобилю волонтеров – видео
В Купянском районе Харьковской области российские военные ударили дроном по эвакуационному автомобилю. Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Полиция не сообщила дату и место происшествия.
Отмечается, что правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксирована атака, во время мониторинга социальных сетей 7 июля.
На видео запечатлены волонтеры, которые приехали в Купянский район для эвакуации жителей прифронтовой территории и попали под обстрел.
Сообщается, что волонтеры и местные жители не пострадали. В результате попадания поврежден эвакуационный автомобиль.
Полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту совершения военного преступления.
- 1 июля сообщалось, что в Покровске Донецкой области российский дрон нанес удар по эвакуационному автомобилю, перевозившему тяжелораненых местных жителей. Из-за потери времени один из раненых скончался.