В Купянском районе Харьковской области российские военные ударили дроном по эвакуационному автомобилю. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Полиция не сообщила дату и место происшествия.

Отмечается, что правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксирована атака, во время мониторинга социальных сетей 7 июля.

На видео запечатлены волонтеры, которые приехали в Купянский район для эвакуации жителей прифронтовой территории и попали под обстрел.

Сообщается, что волонтеры и местные жители не пострадали. В результате попадания поврежден эвакуационный автомобиль.

Полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту совершения военного преступления.