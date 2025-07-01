В Покровске российский дрон нанес удар по эвакуационному автомобилю, перевозившему тяжелораненых местных жителей. Об этом сообщает Национальная полиция.

Экстренную эвакуацию проводили полицейские подразделения "Белый ангел" совместно с гражданской организацией "Капеланский патруль" на транспорте капелланов.

Эвакуационный автомобиль перевозил трех раненых местных жителей, двое из которых были в тяжелом состоянии. Мужчина и девушка получили ранения, когда ехали на велосипедах к месту, где можно было зарядить телефон. В результате взрыва у 42-летнего мужчины произошла травматическая ампутация ноги.

"Полицейские обнаружили их прямо на дороге, оказали первую помощь и доставили в больницу вместе с еще одним раненым", – сообщили в полиции.

По дороге российские войска нанесли удар по эвакуационному автомобилю дроном "Молния". Автомобиль получил многочисленные повреждения и остановился.

"Мы вызвали подкрепление и отправили с ним раненых мирных жителей, надеясь на чудо. Но его не произошло, Россия забрала еще одну жизнь", – рассказал начальник подразделения "Белый ангел" Геннадий Юдин.

Как сообщила полиция, из-за задержки на пути в медицинское учреждение мужчина с ампутированной конечностью скончался в больнице от потери крови.

Во время атаки на эвакуационный автомобиль также пострадал полицейский подразделения "Белый ангел" Константин Туницкий. В настоящее время он проходит лечение, у него осколочное ранение ноги, угрозы для жизни нет.