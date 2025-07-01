У Покровську Донецької області російський дрон вдарив по евакуаційному автомобілю, який перевозив важкопоранених місцевих мешканців. Про це повідомляє Національна поліція.

Екстремальну евакуацію здійснювали поліціянти підрозділу "Білий янгол" спільно з громадською організацією "Капеланський патруль" на транспорті капеланів.

Евакуаційний автомобіль віз трьох поранених місцевих, двоє з яких були важкі. Чоловік та дівчина отримали поранення, коли їхали на велосипедах до місця, де можна підзарядити телефон. Внаслідок вибуху у 42-річного чоловіка сталась травматична ампутація ноги.

"Поліцейські знайшли їх просто на дорозі, надали першу допомогу та повезли до лікарні разом зі ще одним пораненим", – повідомили в поліції.

Дорогою російські війська вдарили по евакуаційному автомобілю дроном "Молнія". Автомобіль отримав численні пошкодження та зупинився.

"Ми викликали підмогу та відправили з нею цивільних поранених, сподіваючись на диво. Але його не сталось, Росія забрала ще одне життя", – розповів начальник підрозділу "Білий янгол" Геннадій Юдін.

Як повідомили в поліції, внаслідок затримки на шляху до медичного закладу чоловік з ампутацією кінцівки помер у лікарні через втрату крові.

Під час атаки на евакуаційний автомобіль також постраждав поліціянт підрозділу "Білий ангел" Костянтин Туницький. Наразі він проходить лікування, у нього осколкове поранення ноги, загрози життю немає.