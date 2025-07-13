У Харківській області через негоду загинула жінка, є травмовані – фото

У суботу, 12 липня, Харківську область накрили злива, град та шквальні пориви вітру

Рятувальник (Фото: ДСНС Харківської області)

Увечері в суботу, 12 липня, Харківську область накрила негода, відомо про одну загиблу та п’ятьох постраждалих. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Станом на 00:00 у Харкові та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС було залучено 171 рятувальник та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди селища Пісочин.

За попередніми даними, у результаті негоди загинула одна людина, ще п’ятеро постраждали, зокрема дитина.

У селі Першотравневе Чугуївського району внаслідок падіння дерева загинула 56-річна жінка.

У Салтівському районі Харкова поривами вітру зірвало дах приватного будинку, постраждали три людини.

В Основ'янському районі внаслідок падіння дерева постраждала семирічна дівчинка, а в Шевченківському районі дерево впало на автівку – постраждав чоловік 1973 року народження.

У Слобідському районі впав поворотний баштовий кран. Минулося без постраждалих.

У Харківському районі від станції Покотилівка у бік міста Мерефа впало дерево на електричний потяг. Інформація про постраждалих не надходила.

Увечері 12 липня Харківську область накрили злива і шквальний вітер до 20 метрів за секунду. Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про знеструмлення Балаклії (частково), Борщівки та Вербівки (повністю).

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Унаслідок сильних дощів 10 липня у Львові та області підтопило будинки та дороги, з берегів вийшли дві річки. У регіоні за добу випала майже річна норма опадів.