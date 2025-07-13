В Харьковской области из-за непогоды погибла женщина, есть травмированные – фото

Спасатель (Фото: ГСЧС Харьковской области)

Вечером в субботу, 12 июля, Харьковскую область накрыла непогода, известно об одной погибшей и пяти пострадавших. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 00:00 в Харькове и области на ликвидацию последствий непогоды от ГСЧС были привлечены 171 спасатель и 38 единиц техники, а также отделение местной пожарной команды поселка Песочин.

По предварительным данным, в результате непогоды погиб один человек, еще пятеро пострадали, в том числе ребенок.

В селе Первомайское Чугуевского района в результате падения дерева погибла 56-летняя женщина.

В Салтовском районе Харькова порывами ветра сорвало крышу частного дома, пострадали три человека.

В Основянском районе в результате падения дерева пострадала семилетняя девочка, а в Шевченковском районе дерево упало на автомобиль – пострадал мужчина 1973 года рождения.

В Слободском районе упал поворотный башенный кран. Обошлось без пострадавших.

В Харьковском районе от станции Покотиловка в сторону города Мерефа упало дерево на электрический поезд. Информация о пострадавших не поступала.

Вечером 12 июля Харьковскую область накрыл ливень и шквальный ветер до 20 метров в секунду. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал об обесточивании Балаклеи (частично), Борщевки и Вербовки (полностью).

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В результате сильных дождей 10 июля во Львове и области подтопило дома и дороги, из берегов вышло две реки. В регионе за сутки выпала почти годовая норма осадков.