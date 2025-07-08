В Техасе в результате наводнения погибли уже более 100 человек, среди них десятки детей
В Техасе известно о 104 погибших в результате сильных наводнений. Поисково-спасательные работы продолжаются, об этом сообщают BBC и The Washington Post.
Христианский летний лагерь для девочек Camp Mystic подтвердил, что среди погибших по меньшей мере 27 девочек и сотрудников лагеря. Еще 10 девочек и одна воспитательница до сих пор не найдены.
По меньшей мере 84 человека погибли в округе Керр, где река Гуадалупе вышла из берегов из-за ливней. Среди погибших 56 взрослых и 28 детей. 22 взрослых и 10 детей до сих пор не опознаны.
🚨#СРОЧНО: Служба парков и дикой природы штата Техас опубликовала видео с вертолета, снятое после наводнения на реке Гуадалупе...— Мэтт Ван Свол (@matt_vanswol) 5 июля 2025 года
...У меня нет слов
Кадры, поступающие из Техаса, очень похожи на то, что произошло здесь во время урагана Хелен.
Так ужасно.pic.twitter.com/9TqiVVFHVE
- Наводнения в Техасе начались 4 июля после сильного ливня. Из-за осадков, превысивших предыдущие прогнозы, уровень воды в реке резко поднялся до 29 футов (около 8,8 м).
- 7 июля в Техасе сообщалось о 78 погибших в результате сильных наводнений. Основная часть погибших пришлась на прибрежный город Керрвилл.