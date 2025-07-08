В Техасе в результате наводнения погибли уже более 100 человек, среди них десятки детей
Наводнение в Техасе (Фото: EPA)

В Техасе известно о 104 погибших в результате сильных наводнений. Поисково-спасательные работы продолжаются, об этом сообщают BBC и The Washington Post.

Христианский летний лагерь для девочек Camp Mystic подтвердил, что среди погибших по меньшей мере 27 девочек и сотрудников лагеря. Еще 10 девочек и одна воспитательница до сих пор не найдены.

По меньшей мере 84 человека погибли в округе Керр, где река Гуадалупе вышла из берегов из-за ливней. Среди погибших 56 взрослых и 28 детей. 22 взрослых и 10 детей до сих пор не опознаны.

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