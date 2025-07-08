В Техасе в результате наводнения погибли уже более 100 человек, среди них десятки детей

В связи с наводнениями в Техасе еще неизвестное количество людей числятся пропавшими без вести

Наводнение в Техасе (Фото: EPA)

В Техасе известно о 104 погибших в результате сильных наводнений. Поисково-спасательные работы продолжаются, об этом сообщают BBC и The Washington Post.

Христианский летний лагерь для девочек Camp Mystic подтвердил, что среди погибших по меньшей мере 27 девочек и сотрудников лагеря. Еще 10 девочек и одна воспитательница до сих пор не найдены.

По меньшей мере 84 человека погибли в округе Керр, где река Гуадалупе вышла из берегов из-за ливней. Среди погибших 56 взрослых и 28 детей. 22 взрослых и 10 детей до сих пор не опознаны.

🚨#СРОЧНО: Служба парков и дикой природы штата Техас опубликовала видео с вертолета, снятое после наводнения на реке Гуадалупе...



...У меня нет слов



Кадры, поступающие из Техаса, очень похожи на то, что произошло здесь во время урагана Хелен.



Так ужасно.pic.twitter.com/9TqiVVFHVE — Мэтт Ван Свол (@matt_vanswol) 5 июля 2025 года