В Техасе из-за наводнения погибли 78 человек, среди них десятки детей. Продолжаются поиски

В Техасе известно о 78 погибших из-за сильных наводнений. Поисковые работы по спасению длятся уже четвертый день, сообщает Reuters.

Как отметил шериф округа Керр Ларри Лейт, основная часть погибших пришлась на прибрежный город Керрвилл – 68 жертв из которых 28 детей. Непосредственно через него и протекает река Гваделупе, которая вышла из берегов.

Еще трое погибли в округе Бернет, один – в округе Том Грин, пять – в округе Трэвис и один человек – в округе Уильямсон. Спасатели на самолетах и лодках ищут 41 человека, которые числится без вести пропавшими.

Среди погибших есть члены летнего лагеря Camp Mystic – почти 100-летнего христианского женского приютя на берегу Гваделупе. После наводнения сообщалось о десятках пропавших, но число жертв не уточнялось.

По состоянию на 6 июля продолжались поиски 10 девочек и одного вожатого лагеря. Перед этим официальные лица сообщали, что более 850 человек были спасены – некоторые из них цеплялись за деревья.

Devastating floods in Kerr County, Texas, claim 13 lives and leave 23 girls from Camp Mystic unaccounted for. The Guadalupe River surged 9 meters due to 18 cm of rain. Rescue efforts involve 500 personnel and 40 helicopters. A rare, catastrophic event. #TexasFloods #Kerrville… pic.twitter.com/ortn5SMj1z