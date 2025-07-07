В Техасе из-за наводнения погибли 78 человек, среди них десятки детей. Продолжаются поиски
Наводнения в Техасе (Фото: EPA/DUSTIN SAFRANEK)

В Техасе известно о 78 погибших из-за сильных наводнений. Поисковые работы по спасению длятся уже четвертый день, сообщает Reuters. 

Как отметил шериф округа Керр Ларри Лейт, основная часть погибших пришлась на прибрежный город Керрвилл – 68 жертв из которых 28 детей. Непосредственно через него и протекает река Гваделупе, которая вышла из берегов.

Еще трое погибли в округе Бернет, один – в округе Том Грин, пять – в округе Трэвис и один человек – в округе Уильямсон. Спасатели на самолетах и лодках ищут 41 человека, которые числится без вести пропавшими. 

Среди погибших есть члены летнего лагеря Camp Mystic – почти 100-летнего христианского женского приютя на берегу Гваделупе. После наводнения сообщалось о десятках пропавших, но число жертв не уточнялось. 

По состоянию на 6 июля продолжались поиски 10 девочек и одного вожатого лагеря. Перед этим официальные лица сообщали, что более 850 человек были спасены – некоторые из них цеплялись за деревья. 

  • Наводнение в Техасе началось 4 июля после сильного ливня. Из-за сильных осадков, превысивших предыдущие прогнозы, уровень воды в реке резко поднялся до 29 футов (около 8,8 метра). 
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