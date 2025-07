У Техасі внаслідок повені загинули 78 людей, серед них десятки дітей. Пошукові роботи тривають

У Техасі відомо про 78 загиблих внаслідок сильних повеней. Пошуково-рятувальні роботи тривають вже четвертий день, повідомляє Reuters.

Як зазначив шериф округу Керр Ларрі Лейт, основна частина загиблих припала на прибережне місто Керрвілл – 68 жертв, з яких 28 дітей. Саме через нього протікає річка Гваделупе, яка вийшла з берегів.

Ще троє загинули в окрузі Бернет, один – в окрузі Том Грін, п'ятеро – в окрузі Трейвіс і одна людина – в окрузі Вільямсон. Рятувальники на літаках і човнах шукають 41 людину, які вважаються зниклими безвісти.

Серед загиблих є члени літнього табору Camp Mystic – майже сторічного християнського жіночого притулку на березі Гваделупи. Після повені повідомлялося про десятки зниклих безвісти, але кількість жертв не уточнювалася.

Станом на 6 липня тривали пошуки 10 дівчаток та одного вожатого табору. Раніше офіційні особи повідомляли, що понад 850 людей були врятовані – деякі з них трималися за дерева.

Devastating floods in Kerr County, Texas, claim 13 lives and leave 23 girls from Camp Mystic unaccounted for. The Guadalupe River surged 9 meters due to 18 cm of rain. Rescue efforts involve 500 personnel and 40 helicopters. A rare, catastrophic event. #TexasFloods #Kerrville… pic.twitter.com/ortn5SMj1z