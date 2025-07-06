У Техасі через сильну повінь загинуло понад 40 людей, серед них 15 дітей
Повінь в Техасі (Фото: EPA)

Внаслідок потужної зливи і раптової повені, в американському штаті Техас загинули 43 людини, серед яких 15 дітей. Ще 27 дітей вважають зниклими безвісти, повідомляє CNN із посиланням на шерифа округу Керр Ларрі Лейта, мера міста Керрвілл Далтона Райса.

За словами шерифа Лейт, щонайменше 43 людини загинули в окрузі Керр у Техасі після сильних повеней, що вразили штат.

Серед загиблих 28 дорослих і 15 дітей. Шериф додав, що п'ять дітей і 12 дорослих ще не ідентифіковані.

Мер міста Райс зазначив, що 27 дітей з табору Camp Mystic все ще вважаються зниклими безвісти.

"Ми розглядаємо ситуацію в двох площинах: є так звані відомі зниклі – це ці 27 осіб... Щодо інших, ми не називаємо конкретних цифр, оскільки просто не знаємо", – сказав Райс.

Суддя округу Тревіс Енді Браун закликав мешканців уникати затоплених доріг, слідкувати за офіційними сповіщеннями та не намагатися повертатися до постраждалих районів, доки посадовці не оголосять їх безпечними.

Повінь розгорнулося стрімко вранці 4 липня. Через сильні опади, що перевищили попередні прогнози, рівень води в річці різко піднявся до 29 футів (близько 8,8 метра).

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