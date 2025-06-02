В Індії сильні повені, повідомляється про десятки жертв – фото

Повінь в Індії (Фото: EPA/ANUWAR ALI HAZARIKA)

На північному сході Індії через сильні повені та зсуви за останні чотири дні могли загинути близько 34 людей. Про це повідомляють Reuters та Rediff.

За інформацією чиновників, у штаті Асама ситуація із сильними дощами залишається складною: рівень води у багатьох частинах штату підвищується. Ситуація близька до повені. Під водою опинилися 764 села штату.

Також 2 червня було евакуйовано понад 1000 туристів, які потрапили у пастку в гімалайському штаті Сіккім, а в штаті Мегхалаю було залучено армійські рятувальні загони для порятунку понад 500 осіб, які опинилися в затоплених районах.

Зокрема, у Сіккімі ввечері 1 червня зійшов зсув, внаслідок якого загинули щонайменше троє людей, а шестеро співробітників служби безпеки зникли безвісти.

Загалом близько 400 000 людей страждають від повені в 15 округах Індії, повідомляється у звіті правління боротьби зі стихійними лихами штату Ассам (ASDMA).

Регіональний метеорологічний центр Метеорологічного департаменту Індії в Гувахаті повідомив, що в більшості районів Ассама можливі помірні опади. Водночас в інших місцях прогнозують "сильні та дуже сильні", а подекуди навіть "надзвичайно сильні" опади.

Повінь в Індії (Фото: ANI Photo)

Повінь в Індії (Фото: EPA/ANUWAR ALI HAZARIKA)