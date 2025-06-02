В Індії сильні повені, повідомляється про десятки жертв – фото
На північному сході Індії через сильні повені та зсуви за останні чотири дні могли загинути близько 34 людей. Про це повідомляють Reuters та Rediff.
За інформацією чиновників, у штаті Асама ситуація із сильними дощами залишається складною: рівень води у багатьох частинах штату підвищується. Ситуація близька до повені. Під водою опинилися 764 села штату.
Також 2 червня було евакуйовано понад 1000 туристів, які потрапили у пастку в гімалайському штаті Сіккім, а в штаті Мегхалаю було залучено армійські рятувальні загони для порятунку понад 500 осіб, які опинилися в затоплених районах.
Зокрема, у Сіккімі ввечері 1 червня зійшов зсув, внаслідок якого загинули щонайменше троє людей, а шестеро співробітників служби безпеки зникли безвісти.
Загалом близько 400 000 людей страждають від повені в 15 округах Індії, повідомляється у звіті правління боротьби зі стихійними лихами штату Ассам (ASDMA).
Регіональний метеорологічний центр Метеорологічного департаменту Індії в Гувахаті повідомив, що в більшості районів Ассама можливі помірні опади. Водночас в інших місцях прогнозують "сильні та дуже сильні", а подекуди навіть "надзвичайно сильні" опади.
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