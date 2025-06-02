В Индии сильные наводнения, сообщается о десятках жертв – фото
На северо-востоке Индии из-за сильных наводнений и оползней за последние четыре дня могли погибнуть около 34 человек. Об этом сообщают Reuters и Rediff.
По информации чиновников, в штате Ассаме ситуация с сильными дождями остается тяжелой: уровень воды во многих частях штата повышается. Ситуация близка к наводнению. Под водой находятся 764 деревни штата.
Также 2 июня были эвакуированы более 1000 туристов, оказавшихся в ловушке в гималайском штате Сикким, а в штате Мегхалая были задействованы армейские спасательные отряды для спасения более 500 человек, оказавшихся в затопленных районах.
В частности, в Сиккими вечером 1 июня сошел оползень, в результате которого погибли минимум три человека, а шестеро сотрудников службы безопасности пропали без вести.
Всего около 400 000 человек страдают от наводнения в 15 округах Индии, сказано в отчете правления по борьбе со стихийными бедствиями штата Ассам (ASDMA).
Региональный метеорологический центр Метеорологического департамента Индии в Гувахати сообщил, что в большинстве районов Ассама весьма вероятны умеренные осадки. В то же время в других местах прогнозируют "сильные и очень сильные", а местами даже "чрезвычайно сильные" осадки.
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