В Австралии рекордное наводнение за 100 лет, погибли по меньшей мере три человека – видео

Наводнение в Австралии (Фото: Lindsay Moller/EPA)

Рекордное наводнение на восточном побережье Австралии привело к гибели трех человек и исчезновению одного человека. Число жертв может увеличиться, поскольку в этом районе прогнозируются новые сильные дожди. Об этом сообщает Associated Press.

От непогоды пострадал штат Новый Южный Уэльс к северу от Сиднея. Ливни, продолжающиеся в регионе, повлекли наводнение, превысившее местные рекорды 1921 и 1929 годов.

Затопило даже те районы, в частности вблизи города Тари, которые не подвергались наводнению за всю историю наблюдений.

В результате чрезвычайного происшествия погибли по меньшей мере три человека. Тело 63-летнего мужчины было найдено в затопленном доме, тело мужчины в возрасте около 30 лет было извлечено из паводковых вод, а 60-летнюю женщину нашли мертвой после того, как ее внедорожник застрял выше по течению.

Полиция разыскивает 49-летнего мужчину, не вернувшегося домой после того, как в среду вечером его видели у затопленной дороги.

Unprecedented floods hit Australia's coast due to heavy rainfall, с river waters reaching record levels. pic.twitter.com/R2zY21Hw4H — Beirut Wire (@beirutwire) May 22, 2025

За два дня из зоны подтопления было спасено более 500 человек, многие были эвакуированы с крыш домов. Для спасения использовались вертолеты

AVISO ⛈️

Lluvias torrenciales y graves inundaciones continuen golpeando el este de Australia 🇦🇺

Ríos desbordados, carreteras inundadas y более 50,000 varadas. Lamentablement reportan un fallecido.

Imágenes del rescate de una mujer mayor de su llar totalment inundado.… pic.twitter.com/HHdIQ4nxAQ – Geól. Sergio Almazán (@chematierra) май 22, 2025

Премьер-министр Южного Уэльса Кристофер Миннс заявил, что, по прогнозам в некоторых районах, в течение следующих 24 часов ливни будут продолжаться. В зоне подтопления находятся около 50 000 человек.

"Мы готовимся к еще худшим новостям", – сказал Миннс.