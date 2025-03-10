В Аргентине наводнение затопило портовый город, погибли 16 человек – видео
В Аргентине погибло 16 человек вследствие наводнения в крупном портовом городе Баия-Бланка, расположенном в провинции Буэнос-Айрес, сообщила местная мэрия. В стране объявлен трехдневный траур.
Мэр Баия-Бланки Федерико Сусбиеллес сообщил, что "вероятно, смертей будет больше", поскольку поступают сообщения о пропавших без вести и поисковые работы продолжаются.
По данным La Nación, среди погибших, вероятно, есть дети – две девочки в возрасте одного и пяти лет. Министр безопасности провинции Хавьер Алонсо подтвердил их исчезновение, сказав, что сестры вместе со своей матерью прятались от воды на крыше фургона, но их унесло потоком. Женщину удалось спасти. Поиски тел детей продолжаются.
Как сообщает издание, во время наводнения 7 марта через несколько часов в регионе выпала годовая норма дождя. Поэтому в городе полностью были затоплены несколько кварталов.
⛈️ Catastrophic #Floods in Bahía Blanca, Argentina! 🇦🇷— Rapid Reveal (@rapid_reveal) March 10, 2025
13 dead, 1,450+ evacuated as year's worth of #rain falls in hours!
Homes & hospitals flooded, emergency evacuations ongoing!
Prayers for Argentina! 🙏 #Argentina Borja Aliendro #DuroDeDomar Esport #HxW_BEAM #Iran pic.twitter.com/ubiLxFiTVO
Шторм оставил без света большую часть города и близлежащих территорий. Городские власти в Баия-Бланке приостановили подачу электроэнергии из-за большого количества воды. По данным Федерико Сусбиеллеса, наводнение нанесло ущерб инфраструктуре на $400 млн.
Президент Аргентины Хавьер Милей объявил вечером 9 марта трехдневный национальный траур по погибшим.
В прошлом Баия-Бланка уже страдала от стихийных бедствий, в том числе шторма в декабре 2023 года, унесшего 13 жизней. Это привело к разрушению зданий и спровоцировало масштабные повреждения инфраструктуры.
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