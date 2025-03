В Аргентине наводнение затопило портовый город, погибли 16 человек – видео

В Аргентине погибло 16 человек вследствие наводнения в крупном портовом городе Баия-Бланка, расположенном в провинции Буэнос-Айрес, сообщила местная мэрия. В стране объявлен трехдневный траур.

Мэр Баия-Бланки Федерико Сусбиеллес сообщил, что "вероятно, смертей будет больше", поскольку поступают сообщения о пропавших без вести и поисковые работы продолжаются.

По данным La Nación, среди погибших, вероятно, есть дети – две девочки в возрасте одного и пяти лет. Министр безопасности провинции Хавьер Алонсо подтвердил их исчезновение, сказав, что сестры вместе со своей матерью прятались от воды на крыше фургона, но их унесло потоком. Женщину удалось спасти. Поиски тел детей продолжаются.

Как сообщает издание, во время наводнения 7 марта через несколько часов в регионе выпала годовая норма дождя. Поэтому в городе полностью были затоплены несколько кварталов.

⛈️ Catastrophic #Floods in Bahía Blanca, Argentina! 🇦🇷



13 dead, 1,450+ evacuated as year's worth of #rain falls in hours!



Homes & hospitals flooded, emergency evacuations ongoing!



Prayers for Argentina! 🙏 #Argentina Borja Aliendro #DuroDeDomar Esport #HxW_BEAM #Iran pic.twitter.com/ubiLxFiTVO