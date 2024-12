Заморские территории Франции накрыл шторм: погибли по меньшей мере 11 человек – видео

По меньшей мере, 11 человек погибли из-за мощного циклона, накрывшего французские заморские территории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французские метеорологические службы и местные власти.

По словам синоптиков, этот шторм стал самым сильным за последние 90 лет на архипелаге, расположенном в Индийском океане к северу от Мадагаскара.

Циклон "Чидо" накрыл остров Майотта в ночное время, вызвав разрушительный ветер со скоростью более 200 км/ч.

Стихия уничтожила временные жилые постройки, нанесла значительные повреждения правительственным зданиям и больнице.

Le quartier informel de Disma à Kaweni a nord de la banlieu de #Mamoudzou complètement rayé de la carte.



Le bilant provisoire est extrêmement lourd, 11 mort et et plus de 200 blessés pour la commune du chef-lieux.