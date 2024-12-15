Заморские территории Франции накрыл шторм: погибли по меньшей мере 11 человек – видео
По меньшей мере, 11 человек погибли из-за мощного циклона, накрывшего французские заморские территории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французские метеорологические службы и местные власти.
По словам синоптиков, этот шторм стал самым сильным за последние 90 лет на архипелаге, расположенном в Индийском океане к северу от Мадагаскара.
Циклон "Чидо" накрыл остров Майотта в ночное время, вызвав разрушительный ветер со скоростью более 200 км/ч.
Стихия уничтожила временные жилые постройки, нанесла значительные повреждения правительственным зданиям и больнице.
Массивный ветер тормозной воды в Cyclone Chido in Mayotte, #France 🇫🇷 (14.12.2024) @Top_Disaster pic.twitter.com/IbPOucRSXF— sustainme.in®️ (@sustainme_in) December 15, 2024
Le quartier informel de Disma à Kaweni a nord de la banlieu de #Mamoudzou complètement rayé de la carte.— GéGé (@gegeYT976) December 15, 2024
Le bilant provisoire est extrêmement lourd, 11 mort et et plus de 200 blessés pour la commune du chef-lieux. #CycloneChido #Mayotte #ChidoMayotte #chido #Cyclone
- 14 и 15 сентября 2024 года Центральная и Восточная Европа столкнулись со штормом "Борис", который принес ливни и наводнения: больше всего пострадали Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния и Словакия. 17 сентября количество жертв увеличилось до 16 человек.
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- 2 ноября стало известно, что в результате катастрофических наводнений в Испании погибли по меньшей мере 211 человек, а еще десятки считаются пропавшими без вести. Для ликвидации последствий этих стихийных бедствий правительство решило привлечь рекордное количество военных в мирное время.