Заморские территории Франции накрыл шторм: погибли по меньшей мере 11 человек – видео
Фото: geotechwar/Х

По меньшей мере, 11 человек погибли из-за мощного циклона, накрывшего французские заморские территории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французские метеорологические службы и местные власти.

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По словам синоптиков, этот шторм стал самым сильным за последние 90 лет на архипелаге, расположенном в Индийском океане к северу от Мадагаскара.

Циклон "Чидо" накрыл остров Майотта в ночное время, вызвав разрушительный ветер со скоростью более 200 км/ч.

Стихия уничтожила временные жилые постройки, нанесла значительные повреждения правительственным зданиям и больнице.

  • 14 и 15 сентября 2024 года Центральная и Восточная Европа столкнулись со штормом "Борис", который принес ливни и наводнения: больше всего пострадали Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния и Словакия. 17 сентября количество жертв увеличилось до 16 человек.
  • 19 сентября шторм "Борис" достался Италии. Поступала информация о 21 жертве в Европе.
  • За сутки 23 сентября в Великобритании выпала месячная норма осадков, что привело к наводнениям. В Лондоне вода размыла футбольное поле.
  • 4 октября наводнения добрались до Боснии и Герцеговины – количество погибших там достигло 19 человек.
  • 2 ноября стало известно, что в результате катастрофических наводнений в Испании погибли по меньшей мере 211 человек, а еще десятки считаются пропавшими без вести. Для ликвидации последствий этих стихийных бедствий правительство решило привлечь рекордное количество военных в мирное время.
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