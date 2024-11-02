Из-за наводнений в Испании 211 погибших, развернуто больше всего войск в мирное время

Премьер-министр Педро Санчес объявил о решении направить дополнительные 5000 военных для помощи в преодолении последствий наводнений

Фото: ЕРА/Biel Alino

В результате катастрофических наводнений в Испании погибли по меньшей мере 211 человек, а еще десятки считаются пропавшими без вести. Для ликвидации последствий этих стихийных бедствий правительство решило привлечь рекордное количество военных в мирное время, передает RTVE.

Премьер-министр Педро Санчес объявил о решении направить дополнительные 5000 военных для помощи в преодолении последствий наводнений.

Кроме того, будут привлечены еще 5000 сотрудников полиции и Гражданской гвардии для поддержки этих усилий.

В пострадавших от наводнения районах уже проведено 4800 спасательных операций, благодаря чему помощь получили более 30 000 оставшихся без крова оказавшихся на дорогах или в затопленных промышленных зонах. Однако потребность в помощи остается большой.

"До сих пор десятки людей ищут своих родных, а сотни семей оплакивают потерю близких, друзей или соседей", — подчеркнул он.

Одновременно в стране продолжаются сильные дожди, прогнозируемые в таких регионах, как Валенсия, Каталония, Арагон и Мурсия.