Из-за наводнений в Испании 211 погибших, развернуто больше всего войск в мирное время
В результате катастрофических наводнений в Испании погибли по меньшей мере 211 человек, а еще десятки считаются пропавшими без вести. Для ликвидации последствий этих стихийных бедствий правительство решило привлечь рекордное количество военных в мирное время, передает RTVE.
Премьер-министр Педро Санчес объявил о решении направить дополнительные 5000 военных для помощи в преодолении последствий наводнений.
Кроме того, будут привлечены еще 5000 сотрудников полиции и Гражданской гвардии для поддержки этих усилий.
В пострадавших от наводнения районах уже проведено 4800 спасательных операций, благодаря чему помощь получили более 30 000 оставшихся без крова оказавшихся на дорогах или в затопленных промышленных зонах. Однако потребность в помощи остается большой.
"До сих пор десятки людей ищут своих родных, а сотни семей оплакивают потерю близких, друзей или соседей", — подчеркнул он.
Одновременно в стране продолжаются сильные дожди, прогнозируемые в таких регионах, как Валенсия, Каталония, Арагон и Мурсия.
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