Шторм "Борис" добрался до Италии, эвакуируют людей. Всего в Европе погиб 21 человек – фото

Сильный дождь начался в Эмилии-Романьи днем 18 сентября, и к вечеру ситуация быстро ухудшилась

Наводнение в Италии (Фото: ЕРА/DORIN MIHAI)

Шторм "Борис", повлекший наводнения в Центральной и Восточной Европе, добрался до Италии: из региона Эмилия-Романья на севере страны эвакуируют людей. Об этом сообщает The Guardian.

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Днем 18 сентября сильный дождь начался в Эмилии-Романьи, и к вечеру ситуация быстро ухудшилась.

В городе и соседнем регионе Марке объявили штормовое предупреждение на ближайшие 24-36 часов. Школы будут закрыты 19 сентября, а жителям советуют избегать поездок и, по возможности, работать из дома.

Мэр Модильяна Джадер Дарди отметил, что ситуация "очень драматична" и хуже, чем в 2023 году, когда произошло разрушительное наводнение. В мае 2023 года наводнение в Эмилии-Романьи привело к гибели 17 человек и нанесло ущерб на 8,5 млрд евро.

Местные власти призвали жителей эвакуироваться из пострадавших районов. Мэр Кастель Болоньезе отметил, что ситуация "значительно превысила самые плохие прогнозы", и посоветовал жителям подняться на верхние этажи.

Уровень реки Савена в Болонье также быстро повышается, и власти приказали эвакуировать жителей первых этажей и подвалов. Некоторые дороги заблокированы из-за оползней.

Всего на сегодняшний день, 19 сентября, известно о 21 жертве наводнений в Европе.

Наводнение в Италии (Фото: ЕРА/DORIN MIHAI)

Наводнение в Италии (Фото: ЕРА/DORIN MIHAI)

Наводнение в Италии (Фото: ЕРА/DORIN MIHAI)

14 и 15 сентября 2024 года Центральная и Восточная Европа столкнулись со штормом "Борис", который принес сильные дожди и наводнения в эти выходные: больше всего пострадали Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния и Словакия.

17 сентября количество жертв увеличилось до 16 человек.

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