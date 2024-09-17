Жертвами наводнений в Европе стали 16 человек: какая сейчас ситуация в странах

Последствия наводнения в Чехии (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

В результате мощных наводнений в Центральной и Восточной Европе количество погибших увеличилось до 16 человек, власти продолжают эвакуацию целых городов. Об этом пишет Associated Press.

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По состоянию на 17 сентября количество жертв возросло до 16: семь человек погибли в Румынии, пять в Польше, три в Чехии и один в Австрии.

В Польше из-за наводнения прорвало дамбы и насыпи, а после отступления воды улицы покрылись грязью и мусором. В городе Ниса эвакуировали около 40 пациентов из больницы. В пострадавших районах закрыли школы и офисы, а еду и воду доставляли грузовиками. Варшава и другие города призвали к пожертвованиям в помощь пострадавшим.

Специалисты предупредили о риске наводнения из-за разлива реки Одер в городах Ополе и Вроцлав. Среди погибших – хирург, тело которого нашли в Нисе, а также еще четыре жертвы в других районах.

Полиция Чехии сообщила, что на северо-востоке страны, страдающем от рекордных осадков, погибли женщина и двое мужчин. Тело женщины нашли в воде в городе Красов, а мужчин – в разных местах после того, как вода отступила в городе Крнов, почти полностью затопленном в воскресенье.

В Румынии еще один человек погиб в восточном уезде Галац, в результате чего общее число погибших там возросло до семи.

В Австрии обновлений по поводу жертв не было, 16 сентября было известно об одном погибшем.

14 и 15 сентября 2024 года Центральная и Восточная Европа столкнулись со штормом "Борис", который принес сильные дожди и наводнения в эти выходные: больше всего пострадали Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния и Словакия.

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