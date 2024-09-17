Жертвами повеней в Європі стали 16 людей: яка зараз ситуація у країнах
Внаслідок потужних повеней у Центральній та Східній Європі кількість загиблих збільшилася до 16 людей, влада евакуює цілі міста. Про це пише Associated Press.
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Станом на 17 вересня кількість жертв зросла до 16: семеро людей загинули в Румунії, п'ятеро в Польщі, троє в Чехії та один в Австрії.
У Польщі через повінь прорвало дамби та насипи, а після відступу води вулиці вкрилися брудом і сміттям. У місті Ниса евакуювали близько 40 пацієнтів з лікарні. У постраждалих районах закрили школи й офіси, а їжу та воду доставляли вантажівками. Варшава та інші міста закликали до пожертв на допомогу постраждалим.
Фахівці попередили про ризик повені через розлив річки Одер у містах Ополе та Вроцлав. Серед загиблих – хірург, тіло якого знайшли в Нисі, а також ще чотири жертви в інших районах.
Поліція Чехії повідомила, що на північному сході країни, який потерпає від рекордних опадів, загинули жінка і двоє чоловіків. Тіло жінки знайшли у воді в місті Красов, а чоловіків – у різних місцях після того, як вода відступила в місті Крнов, яке майже повністю затопило в неділю.
У Румунії ще одна людина загинула в східному повіті Галац, в результаті чого загальна кількість загиблих там зросла до семи.
У Австрії оновлень щодо жертв не було, 16 вересня було відомо про одного загиблого.
- 14 та 15 вересня 2024 року Центральна та Східна Європа зіштовхнулися зі штормом "Борис", який приніс сильні дощі та повені цими вихідними: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина.
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