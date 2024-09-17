Жертвами повеней в Європі стали 16 людей: яка зараз ситуація у країнах

Повені і далі забирають життя європейців. Циклоном "Борис" пошкоджені міста, триває евакуація

Наслідки повені у Чехії (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Внаслідок потужних повеней у Центральній та Східній Європі кількість загиблих збільшилася до 16 людей, влада евакуює цілі міста. Про це пише Associated Press.

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Станом на 17 вересня кількість жертв зросла до 16: семеро людей загинули в Румунії, п'ятеро в Польщі, троє в Чехії та один в Австрії.

У Польщі через повінь прорвало дамби та насипи, а після відступу води вулиці вкрилися брудом і сміттям. У місті Ниса евакуювали близько 40 пацієнтів з лікарні. У постраждалих районах закрили школи й офіси, а їжу та воду доставляли вантажівками. Варшава та інші міста закликали до пожертв на допомогу постраждалим.

Фахівці попередили про ризик повені через розлив річки Одер у містах Ополе та Вроцлав. Серед загиблих – хірург, тіло якого знайшли в Нисі, а також ще чотири жертви в інших районах.

Поліція Чехії повідомила, що на північному сході країни, який потерпає від рекордних опадів, загинули жінка і двоє чоловіків. Тіло жінки знайшли у воді в місті Красов, а чоловіків – у різних місцях після того, як вода відступила в місті Крнов, яке майже повністю затопило в неділю.

У Румунії ще одна людина загинула в східному повіті Галац, в результаті чого загальна кількість загиблих там зросла до семи.

У Австрії оновлень щодо жертв не було, 16 вересня було відомо про одного загиблого.

14 та 15 вересня 2024 року Центральна та Східна Європа зіштовхнулися зі штормом "Борис", який приніс сильні дощі та повені цими вихідними: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина.

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