Стихійне лихо в Європі: затопило міста та села, загинули та зникли люди – фото, відео

Наразі відомо про вісьмох жертв: одна людина загинула в Австрії, одна у Польщі та п'ят у Румунії. Ще четверо зникли безвісти у Чехії

Повінь у Чехії (Фото: ЕРА / MARTIN DIVISEK)

Центральна та Східна Європа зіштовхнулися зі штормом "Борис", який приніс сильні дощі та повені цими вихідними: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина. Внаслідок негоди є загиблі та зниклі безвісти, про що пишуть, зокрема, Reuters, BBC та The Guardian.

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Багато міст і сіл у цих країнах повністю затоплені, десятки тисяч людей залишилися без електроенергії. Наразі відомо про вісьмох жертв: одна людина загинула в Австрії, одна у Польщі та п'ять у Румунії. Ще четверо зникли безвісти у Чехії.

Нижня Австрія найбільше постраждала від повені. Для ліквідації наслідків залучили понад 25 000 екстрених служб та 2400 солдатів. Військові використовують гелікоптери для транспортування піску і гравію. Ситуація критична на річці Камп і в місті Санкт-Пельтен, де прорвало дамбу. Відень і навколишні райони оголошені зоною лиха.

"Ситуація залишається серйозною, і ситуація – особливо в Нижній Австрії – надзвичайно складна. Тисячі пожежників та інших екстрених служб борються з повенями. Сили з ліквідації наслідків стихії працюють дуже злагоджено, зокрема в усіх землях", – написав канцлер Австрії Карл Негаммер.

Ситуація в Польщі також критична: прем'єр Дональд Туск підтвердив загибель однієї людини та оголосив стан стихійного лиха. У найбільш постраждалому районі Клодзко евакуювали 1600 осіб, 17 000 залишилися без електрики, частково використовуються супутникові зв’язки для мобільного зв’язку.

На південному заході країни річка Бяла прорвала дамби в Глухолазах і Ладек-Здруї, там використовують гелікоптер для рятувальних робіт. Евакуація людей з дахів будинків триває. Рух поїздів між Польщею і Чехією призупинено, а прикордонний пункт Голковіце закритий.

У Водзіслав-Шльонському прорвана дамба зруйнувала один будинок, обвалився міст. В Глухолазах річка затоплює місто, а в Кракові жителям пропонують мішки з піском для захисту.

Польща (Фото: ЕРА / Maciej Kulczynski)

У Чеській Республіці за три дні випала тримісячна норма опадів, що спричинило значні повені. Кілька людей вважаються зниклими безвісти, триває евакуація з затоплених територій.

Найгірша ситуація склалася в північно-східних регіонах. У місті Есеник затоплені будинки, дороги та залізничні колії, місто повністю відрізане. В Опаві, де населення близько 56 000 осіб, евакуювали до 10 000 людей. Загалом 260 000 домогосподарств у всій країні залишилися без електрики. У Празі підняли протипаводкові бар'єри.

Чехія (Фото: ЕРА / MARTIN DIVISEK)

У Румунії 16 вересня кількість жертв повені зросла до шести осіб. У регіоні Галац на південному сході країни в суботу знайшли чотири тіла, а у неділю повідомили про ще дві смерті. Місто Липова на заході повністю оточене водою, і наступна хвиля повені очікується.

У Галаці постраждали понад 5000 домогосподарств у 12 містах, де рівень води досягав 1,7 метра. Рятувальники працюють на човнах і використовують гвинтокрили для пошукових операцій.

Румунія (Фото: ЕРА / Robert Ghement)

У Братиславі, столиці Словаччини, у суботу, 14 вересня, оголосили надзвичайний стан. Рівень води на словацькій ділянці Дунаю продовжує підвищуватися, дощі все ще йдуть.

Словаччина (Фото: MicroStep-Mis)

У столиці Угорщини — Будапешті — підвищено рівень тривоги через повені. Мер Ґергеї Карачонь попередив, що столицю чекає "найбільша повінь десятиліття". Департамент водного господарства Угорщини повідомив про рекордні обсяги води на річковому острові Сігеткьоз.

Угорщина (Фото: сайт Єврокомісії)

У 2023 році від повені сильно постраждала Лівія: десятки тисяч загиблих та зниклих безвісти.

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