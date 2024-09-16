Стихийное бедствие в Европе: затопило города и села, погибли и пропали люди – фото, видео

Сейчас известно о восьми жертвах: один человек погиб в Австрии, один в Польше и пять в Румынии. Еще четверо пропали без вести в Чехии

Наводнение в Чехии (Фото: ЕРА / MARTIN DIVISEK)

Центральная и Восточная Европа столкнулись со штормом "Борис", который принес сильные дожди и наводнения в эти выходные: больше всего пострадали Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния и Словакия. В результате непогоды есть погибшие и пропавшие без вести, о чем пишут, в частности, Reuters, BBC и The Guardian.

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Многие города и села в этих странах полностью затоплены, десятки тысяч человек остались без электроэнергии. Сейчас известно о восьми жертвах: один человек погиб в Австрии, один в Польше и пять в Румынии. Еще четверо пропали без вести в Чехии.

Нижняя Австрия больше всего пострадала от наводнения. Для ликвидации последствий привлекли более 25 000 экстренных служб и 2400 солдат. Военные используют вертолеты для транспортировки песка и гравия. Ситуация критическая на реке Камп и в городе Санкт-Пельтен, где прорвало дамбу. Вена и окрестные районы объявлены зоной бедствия.

"Ситуация остается серьезной, и ситуация – особенно в Нижней Австрии – чрезвычайно сложная. Тысячи пожарных и других экстренных служб борются с наводнениями. Силы по ликвидации последствий стихии работают весьма слаженно, в том числе во всех землях", – написал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Ситуация в Польше также критична: премьер Дональд Туск подтвердил гибель одного человека и объявил состояние стихийного бедствия. В наиболее пострадавшем районе Клодзко эвакуировали 1600 человек, 17 000 остались без электричества, частично используются спутниковые связи для мобильной связи.

На юго-западе страны река Бяла прорвала дамбы в Глухолазах и Ладек-Здруе, там используют вертолет для спасательных работ. Эвакуация людей с крыш домов продолжается. Движение поездов между Польшей и Чехией приостановлено, а пограничный пункт Голковице закрыт.

В Водзиславе-Сленски прорванная дамба разрушила один дом, обрушился мост. В Глухолазах река затапливает город, а в Кракове жителям предлагают мешки с песком для защиты.

Польша (Фото: ЕРА / Maciej Kulczynski)

В Чешской Республике за три дня выпала трехмесячная норма осадков, что повлекло за собой значительные наводнения. Несколько человек считаются пропавшими без вести, идет эвакуация с затопленных территорий.

Худшая ситуация сложилась в северо-восточных регионах. В городе Есеник затоплены дома, дороги и железнодорожные пути, город полностью отрезан. В Опаве, где население около 56 000 человек, были эвакуированы до 10 000 жителей. В общей сложности 260 000 домохозяйств по всей стране остались без электричества. В Праге подняли противопаводковые барьеры.

Чехия (Фото: ЕРА / MARTIN DIVISEK)

В Румынии 16 сентября количество жертв наводнения возросло до шести человек. В регионе Галац на юго-востоке страны в субботу обнаружили четыре тела, а в воскресенье сообщили о еще двух смертях. Город Липова на западе полностью окружен водой, и следующая волна наводнения ожидается.

В Галаке пострадали более 5000 домохозяйств в 12 городах, где уровень воды достигал 1,7 метра. Спасатели работают на лодках и используют вертолеты для поисковых операций.

Румыния (Фото: ЕРА / Robert Ghement)

В Братиславе, столице Словакии, в субботу, 14 сентября, объявили чрезвычайное положение. Уровень воды на словацком участке Дуная продолжает повышаться, дожди все еще идут.

Словакия (Фото: MicroStep-Mis)

В столице Венгрии — Будапеште — повышен уровень тревоги из-за наводнений. Мэр Гергеи Карачонь предупредил, что столицу ждет "наибольшее половодье десятилетия". Департамент водного хозяйства Венгрии сообщил о рекордных объемах воды на речном острове Сигеткез.

Венгрия (Фото: сайт Еврокомиссии)

В 2023 году от наводнения сильно пострадала Ливия: десятки тысяч погибших и пропавших без вести.

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