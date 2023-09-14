Число погибших от наводнения в Ливии достигло 11,300 человек

Количество погибших от наводнения только в ливийском городе Дерна возросло до 11 300. Об этом сообщает Associated Press.

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Ливийское отделение гуманитарной организации "Красный Полумесяц" сообщило, что число погибших в результате наводнения только в восточно-ливийском городе Дерна, который больше всего пострадал от стихии, возросло до 11 300 человек, причем поисковые работы все еще продолжаются

Мари эль-Дрезе, генеральный секретарь гуманитарной организации, сообщила AP, что еще 10 100 жителей города числятся пропавшими без вести.

11 сентября город Дерна был затоплен из-за обрушения двух плотин выше по течению реки. Большая часть города, в котором проживали около 90 000 человек, разрушена потоками воды и грязи.

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