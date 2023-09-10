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Самое сильное землетрясение в Марокко за 120 лет. Число жертв превысило 2000 человек

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 06:38
Самое сильное землетрясение в Марокко за 120 лет. Число жертв превысило 2000 человек - Фото
Фото: EPA

Число жертв разрушительного землетрясения в Марокко, которое произошло 8 сентября, превысило 2000 человек, пишет Associated Press со ссылкой на последнюю оценку местных властей.

Подземные толчки магнитудой 6,8 произошли вечером в пятницу в районе города Марракеш – четвертого по величине в Марокко, там проживают около миллиона человек.

Это самое сильное землетрясение в Марокко за 120 лет.

В субботу вечером Министерство внутренних дел Марокко сообщило, что в результате разрушений погибли 2012 человек, но это все еще не окончательное число. Наибольшее количество жертв зафиксировали в провинциях рядом с эпицентром – Аль-Хауз, где погибли 1293 человека, и Тарудант – 452.

По меньшей мере 2059 человек получили ранения и травмы, из них 1404 находятся в тяжелом состоянии.

"Проблема в том, что там, где разрушительные землетрясения – редкость, здания просто недостаточно прочные, чтобы справиться с сильными подземными толчками, поэтому многие из них разрушаются, что приводит к большому количеству жертв", – объяснил такое количество погибших почетный профессор Университетского колледжа Лондона Билл Макгвайр.

Правительство Марокко объявило трехдневный национальный траур по погибшим.

Андрей Водяный
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землетрясениеМарокко
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