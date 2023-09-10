Самое сильное землетрясение в Марокко за 120 лет. Число жертв превысило 2000 человек
Число жертв разрушительного землетрясения в Марокко, которое произошло 8 сентября, превысило 2000 человек, пишет Associated Press со ссылкой на последнюю оценку местных властей.
Это самое сильное землетрясение в Марокко за 120 лет.
В субботу вечером Министерство внутренних дел Марокко сообщило, что в результате разрушений погибли 2012 человек, но это все еще не окончательное число. Наибольшее количество жертв зафиксировали в провинциях рядом с эпицентром – Аль-Хауз, где погибли 1293 человека, и Тарудант – 452.
По меньшей мере 2059 человек получили ранения и травмы, из них 1404 находятся в тяжелом состоянии.
"Проблема в том, что там, где разрушительные землетрясения – редкость, здания просто недостаточно прочные, чтобы справиться с сильными подземными толчками, поэтому многие из них разрушаются, что приводит к большому количеству жертв", – объяснил такое количество погибших почетный профессор Университетского колледжа Лондона Билл Макгвайр.
Правительство Марокко объявило трехдневный национальный траур по погибшим.
- Землетрясение в Марокко стало самым разрушительным в 2023 году после февральского землетрясения в Турции и Сирии. Тогда его жертвами стали более 21 000 человек.
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