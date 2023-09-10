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Найсильніший землетрус у Марокко за 120 років. Кількість жертв перевищила 2000 людей

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 06:38
Найсильніший землетрус у Марокко за 120 років. Кількість жертв перевищила 2000 людей - Фото
Фото: EPA

Кількість жертв руйнівного землетрусу в Марокко, що стався 8 вересня, перевищила 2000 людей, пише Associated Press з посиланням на останню оцінку місцевої влади.

Підземні поштовхи магнітудою 6,8 сталися ввечері в п'ятницю в районі міста Марракеш – четвертого за величиною в Марокко, там проживають близько мільйона осіб.

Це найсильніший землетрус у Марокко за 120 років.

У суботу ввечері Міністерство внутрішніх справ Марокко повідомило, що внаслідок руйнувань загинули 2012 людей, але це все ще не остаточне число. Найбільшу кількість жертв зафіксували у провінціях поруч з епіцентром – Аль-Хауз, де загинули 1293 людини, і Тарудант – 452.

Щонайменше 2059 людей отримали поранення і травми, з них 1404 перебувають у важкому стані.

"Проблема в тому, що там, де руйнівні землетруси є рідкістю, будівлі просто недостатньо міцні, щоб впоратися з сильними підземними поштовхами, тому багато з них руйнуються, що призводить до великої кількості жертв", – пояснив таку кількість загиблих почесний професор Університетського коледжу Лондона Білл Макгвайр.

Уряд Марокко оголосив триденну національну жалобу за загиблими.

Андрій Водяний
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