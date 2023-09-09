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У Марокко стався найсильніший з 1900 року землетрус, загинуло 300 людей – відео видео

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09.09.2023, 06:29
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У Марокко стався землетрус магнітудою 6,8, внаслідок чого загинуло щонайменше 296 людей, ще 153 — поранені. Про це повідомляють TRT World та Reuters.

За даними місцевої влади, на повідомлення якої посилаються журналісти, люди "були вимушені в паніці вибігати на вулиці та провулки багатьох міст – від столиці Рабат до Марракеша, який є найбільш відвідуваним туристичним місцем країни".

Зазначається, що відстань між цими двома містами – близько 320 кілометрів.

Reuters з посиланням на неназваного чиновника повідомило, що десятки людей загинули у важкодоступних районах на південь від Марракеша.

Місцеві мешканці заявили, що в Марракеші, яке є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, обвалилися деякі будівлі, а місцеве телебачення показало фотографії зруйнованого мінарету мечеті з уламками, які лежать на розбитих автомобілях.

"Земля тремтіла приблизно 20 секунд. Двері відчинялися і зачинялися самі собою, коли я кинувся вниз з другого поверху", – розповів Гамід Афкір, учитель у гірській місцевості на захід від епіцентру поблизу Таруданта.

Інший житель Марракеша, Брахім Хіммі, сказав, що бачив машини швидкої допомоги, які виїжджали зі старого міста, і багато фасадів будівель було пошкоджено.

Геологічна служба США оцінила силу землетрусу 6,8 бала. Він трапився незадовго після 11 вечора за місцевим часом. Епіцентр був на відносно малій глибині 18,5 км у гірському регіоні Ігхіл, розташованому всього за 70 км від Марракеша.

Інфографіка Reuters

У регіоні з 1900 року не було жодного землетрусу магнітудою понад 6. Геологи кажуть, що поштовхи могли відчути на півдні Іспанії, Португалії та Алжиру.

  • 6 лютого 2023 року у Туреччині та Сирії сталась серія потужних землетрусів магнітудою 7,7. Це найсильніші поштовхи з 1939 року.
  • 5 березня у Туреччині затримали близько тисячі людей, яких підозрюють у недоброчесному будівництві будинків, що обвалились унаслідок землетрусів.
  • 10 травня у Японії вдруге за тиждень стався сильний землетрус.

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Мілана Головань
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