В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате чего погибли по меньшей мере 296 человек, еще 153 ранены. Об этом сообщают TRT World и Reuters.

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По данным местных властей, на сообщения которых ссылаются журналисты, люди "были вынуждены в панике выбегать на улицы и переулки многих городов – от столицы Рабат до Марракеша, который является самым посещаемым туристическим местом страны".

Отмечается, что расстояние между этими двумя городами – около 320 километров.

Reuters со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что десятки человек погибли в труднодоступных районах к югу от Марракеша.

Местные жители заявили, что в Марракеше, являющемся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушились некоторые здания, а местное телевидение показало фотографии разрушенного минарета мечети с обломками, лежащими на разбитых автомобилях.

"Земля дрожала примерно 20 секунд. Дверь открывалась и закрывалась сама собой, когда я бросился вниз со второго этажа", – рассказал Гамид Афкир, учитель в горной местности к западу от эпицентра близ Таруданта.

Другой житель Марракеша, Брахим Химми, сказал, что видел выезжавшие из старого города машины скорой помощи, и многие фасады зданий были повреждены.

Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 6,8 баллов. Он случился незадолго после 11 вечера по местному времени. Эпицентр находился на относительно малой глубине 18,5 км в горном регионе Игхил, расположенном всего в 70 км от Марракеша.

В регионе с 1900 года не было землетрясения магнитудой более 6. Геологи говорят, что толчки могли ощутить на юге Испании, Португалии и Алжира.

6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,7. Это сильнейшие толчки с 1939 года.

5 марта в Турции задержали около тысячи человек, подозреваемых в недобросовестном строительстве обрушившихся в результате землетрясений домов.

10 мая в Японии повторно через неделю произошло сильное землетрясение.

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