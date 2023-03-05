За обрушение домов в Турции привлекают к ответственности около тысячи человек – Anadolu

По решению прокуратур регионов Турции, пострадавших от землетрясения 6 февраля, задержаны 997 подозреваемых в недобросовестном строительстве рухнувших домов. Об этом сообщает Anadolu.

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Агентство сообщает, что в рамках расследований дел о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых домах арестованы 247 человек, в отношении 322 подозреваемых назначен судебный контроль. Также выданы ордера на арест еще 198 подозреваемых и на задержание 102 человек.

Всего прокуратурой санкционировано задержание 997 подозреваемых.

Число погибших в Турции в результате землетрясений 6 февраля и обрушения домов превысило 45 000 человек.

Принятые в Турции строительные стандарты предусматривают высокую устойчивость зданий к подземным толчкам, поскольку страна расположена в сейсмоопасной зоне. В Анкаре утверждают, что обрушившиеся здания были построены с нарушением этих стандартов.

6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой до 7,7. По словам турецкого президента Реджепа Эрдогана, эти землетрясения стали самыми мощными с 1939 года.

Среди погибших 6 февраля были украинцы, в том числе семья из Запорожья.

26 февраля сообщалось, что в Турции рухнули или серьезно пострадали в результате землетрясений более 160 000 зданий.

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Сергій Бережний

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