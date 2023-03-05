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За обрушение домов в Турции привлекают к ответственности около тысячи человек – Anadolu

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 17:48
За обрушение домов в Турции привлекают к ответственности около тысячи человек – Anadolu - Фото
Дома, уничтоженные землетрясекнием в Турции (Фото - EPA)

По решению прокуратур регионов Турции, пострадавших от землетрясения 6 февраля, задержаны 997 подозреваемых в недобросовестном строительстве рухнувших домов. Об этом сообщает Anadolu

Агентство сообщает, что в рамках расследований дел о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых домах арестованы 247 человек, в отношении 322 подозреваемых назначен судебный контроль. Также выданы ордера на арест еще 198 подозреваемых и на задержание 102 человек.

Всего прокуратурой санкционировано задержание 997 подозреваемых. 

Число погибших в Турции в результате землетрясений 6 февраля и обрушения домов превысило 45 000 человек.

Принятые в Турции строительные стандарты предусматривают высокую устойчивость зданий к подземным толчкам, поскольку страна расположена в сейсмоопасной зоне. В Анкаре утверждают, что обрушившиеся здания были построены с нарушением этих стандартов.

  • 6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой до 7,7.  По словам турецкого президента Реджепа Эрдогана, эти землетрясения стали самыми мощными с 1939 года.
  • Среди погибших 6 февраля были украинцы, в том числе семья из Запорожья.
  • 26 февраля сообщалось, что в Турции рухнули или серьезно пострадали в результате землетрясений более 160 000 зданий.  

Читайте также: Сильнейшее землетрясение в Турции с 1939 года и тысячи жертв: хроника событий в фото

Сергій Бережний
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Турция землетрясение разрушения
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