Турцию снова трясет с той же силой: после полудня был удар магнитудой 7.7
06.02.2023, 12:55
Фото - ЕРА
В Турции началось новое землетрясение, известно об ударе магнитудой 7.7. Данные о новом ударе опубликованы на сайтах Геологической службы США по предотвращению землетрясений и Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
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По оценке США, магнитуда составила 7.5, по оценке европейского центра – 7.7.
Землетрясение зафиксировано в центральной части Турции в 12:24 по киевскому времени.
Также европейский центр сообщает, что еще один подземный толчок магнитудой 5.9 произошел в Турции в 77 км от Кахраманмараша на юге Турции.
- Землетрясение началось утром, в понедельник, в 03:17 по Киеву в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. После землетрясения по состоянию на 05:30 было зафиксировано 42 афтершока, магнитуда самого сильного составила 6,6.
- Подтверждена гибель 912 человек, 5 385 – получили ранения. Геологическая служба США подсчитала, что общее число погибших может достигать 10 000 человек.
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