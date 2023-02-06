Турцию снова трясет с той же силой: после полудня был удар магнитудой 7.7

В Турции началось новое землетрясение, известно об ударе магнитудой 7.7. Данные о новом ударе опубликованы на сайтах Геологической службы США по предотвращению землетрясений и Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

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По оценке США, магнитуда составила 7.5, по оценке европейского центра – 7.7.

Землетрясение зафиксировано в центральной части Турции в 12:24 по киевскому времени.

Также европейский центр сообщает, что еще один подземный толчок магнитудой 5.9 произошел в Турции в 77 км от Кахраманмараша на юге Турции.

Землетрясение началось утром, в понедельник, в 03:17 по Киеву в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. После землетрясения по состоянию на 05:30 было зафиксировано 42 афтершока, магнитуда самого сильного составила 6,6.

​Подтверждена гибель 912 человек, 5 385 – получили ранения. Геологическая служба США подсчитала, что общее число погибших может достигать 10 000 человек.

Оксана Житнюк

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