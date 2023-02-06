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Мощное землетрясение в приграничных районах Турции и Сирии: погибли более 200 человек

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 08:33
Мощное землетрясение в приграничных районах Турции и Сирии: погибли более 200 человек - Фото
Фото: EPA

В результате землетрясения магнитудой 7,4 произошедшего в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, по состоянию на 06:30 по местному времени (5:30 по Киеву) в семи провинциях страны погибли 76, пострадали 440 человек. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу. Землетрясение также затронуло территорию Сирии. AP со ссылкой на сирийские государственные СМИ сообщает, что в контролируемых правительством районах Сирии погибли до 111 человек, по меньшей мере 516 получили ранения. Также агентство сообщает о 20 погибших в районах, удерживаемых повстанцами.

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По данным турецкого управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), землетрясение произошло утром, в понедельник, в 04:17 по местному времени. После землетрясения по состоянию на 06:30 было зафиксировано 42 афтершока, магнитуда самого сильного составила 6,6.

Толчки ощущались в близлежащих провинциях, главным образом Хатае, Османийе, Адыямане, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Малатье и Адане.

В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Власти обратились за международной помощью.

Генштаб ВС Турции направил в зону бедствия два самолета для транспортировки бригад спасателей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с губернаторами провинций Адана, Малатья, Газиантеп, Диярбакыр, Хатай, Адыйаман, Османие и Шанлыурфа. Главу государства проинформировали о последствиях землетрясения и поисково-спасательных работах.

AP пишет, что десятки зданий рухнули в турецких городах по всему приграничному региону.

На сирийской стороне границы землетрясение разрушило удерживаемые оппозицией регионы, в которых проживает около 4 миллионов человек, перемещенных из других частей Сирии из-за войны. Многие из них живут в плохих условиях без медицинской помощи.

На северо-западе Сирии гражданская оборона оппозиции охарактеризовала ситуацию в удерживаемом повстанцами регионе как "катастрофическую". Сообщается о множестве рухнувших зданий и людях под завалами.

По сообщению МИД Украины, посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями, проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших.

Для помощи украинцам в Турции на базе посольства открыты две горячие линии: +90 539 550 98 98 и +90 312 442 15 93.

Родственники в Украине могут обращаться на горячую линию МИД: +380 44 238 15 88.

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Вадим Ребрина
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Сирия землетрясение Турция
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