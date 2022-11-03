В Румынии произошло землетрясение: его могли чувствовать в четырех областях Украины

В Румынии произошло землетрясение, которое могли чувствовать в Одесской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает пресс-служба Главного центра спецконтроля.

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Землетрясение произошло около 06:50 по киевскому времени. Магнитуда по шкале Рихтера составила 5,4.

Источник землетрясения был в районе гор Вранча в Румынии. Он находится за 125 км от границы с Украиной, на глубине около 146 км.

Землетрясение относится к категории ощутимых. По расчетам специалистов Центра, его могли почувствовать жители Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской областей. Землетрясение не несет угрозы для населения.

В июне произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение в Афганистане. Погибли более 1000 человек.

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Марко Сировой

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